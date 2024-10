Oroscopo Novembre | Leone

Leggi tutta la notizia su .com

23 luglio – 22 agosto Hai preparato il tuo sexy look per Halloween? Ma no,! non serve, lo sappiamo tutti che sei regale e super sensuale anche con solo i mutandoni bianchi di cotone! La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) con Marte congiunto potrebbe fare strage di baci; attenzione a togliere prima i denti finti da vampiro. Per la seconda decade (dal 11° al 20° grado del segno) il bel transito di Mercurio in Sagittario suggerisce di imparare una lingua nuova; va bene anche il latino, tanto serve solo ad impressionare chi già vi ama. La terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) si merita la bella Venere in trigono fino al giorno undici. Avete preparato la sciabola per lo champagne?