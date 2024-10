Ilgiorno.it - Omicidio Nova Milanese, fissato l’interrogatorio in carcere di Caputo. L’ombra della premeditazione

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Monza Brianza), 24 Ottobre 2024 - E' stata fissata per sabato mattina l'udienza per la convalida dell'arresto di Giuseppe, il 62enne arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieriCompagnia di Desio e accusato divolontario e tentatoaggravati dall'uso dell'arma da taglio e dallo stato di parentela con la vittima, la cognata Giovanna Chinnici, 63 anni, accoltellata a morte per essere intervenuta in difesafiglia 28enne. L'uomo sarà sottoposto a interrogatorio dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi neldi Monza dove si trova detenuto.