Olly live mercoledì 6 novembre nello store Apple di via del Corso a Roma

Olly @ Apple Via del Corso Roma I posti saranno accessibili previa registrazione al sito: Apple.co/Olly mercoledì 6 novembre, Olly sarà il protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nello store di Via del Corso a Roma. Il cantautore sarà protagonista di uno speciale incontro durante il quale dialogherà con l'autore e podcaster Lorenzo Luporini, offrendo al pubblico un'opportunità unica per scoprire in modo autentico e approfondito il suo processo creativo anche grazie alla presenza del suo produttore JVLI. Durante questo speciale appuntamento, Olly condividerà la sua prospettiva unica verso la scrittura e la composizione dei brani, esplorando anche temi molto cari ad Apple come il benessere e la salute mentale.

