Olivia Munn mostra le cicatrici della mastectomia: «Ho smesso di essere insicura» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Protagonista della campagna pubblicitaria di un brand di intimo, l'attrice non ha nascosto i segni del cancro al seno e degli interventi a cui si è dovuta sottoporre per curarsi. Un messaggio per tutte le donne malate e un orgoglio per se stessa: «Ogni segno che la vita ha lasciato sul mio corpo è la prova di quanto duramente abbia combattuto» Vanityfair.it - Olivia Munn mostra le cicatrici della mastectomia: «Ho smesso di essere insicura» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Protagonistacampagna pubblicitaria di un brand di intimo, l'attrice non ha nascosto i segni del cancro al seno e degli interventi a cui si è dovuta sottoporre per curarsi. Un messaggio per tutte le donne malate e un orgoglio per se stessa: «Ogni segno che la vita ha lasciato sul mio corpo è la prova di quanto duramente abbia combattuto»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olivia Munn accoglie la sua “piccola prugna” Méi June - nata da maternità surrogata - Méi (pronunciato ‘may’) significa prugna in cinese”. “Méi June Mulaney è venuta al mondo il 14 settembre 2024, l’anno del drago – ha scritto Munn nella caption – Ho provato così tante emozioni profonde nel non poter portare in grembo mia figlia. . La bambina si unisce così a Malcolm Hi?p Mulaney, nato il 24 novembre 2021. (Gravidanzaonline.it)

Olivia Munn accoglie la sua “piccola prugna” Méi June - nata da maternità surrogata - Servizi e diritti Maternità surrogata in Italia, in Europa e nel mondo: facciamo un punto Avere un figlio tramite una donna che non sarà la madre del bambino? Parliamo di maternità surrogata oltre i pregiudizi scoprendo cos'è, come fu. (Gravidanzaonline.it)