Gamberorosso.it - Nulla di fatto nell'incontro di Bruxelles sul vino: rimandata decisione sugli espianti dei vigneti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Fumata grigiaa seconda riunione del Gruppo di alto livello suleuropeo. L', tenuto ala scorsa settimana - che avrebbe dovuto sciogliere il nodo- ha lasciato sostanzialmente invariate e irrisolte le tematiche più importanti, in vista della presa di posizione unitaria che andrà presa entro gennaio prossimo. Undi, insomma, in un momento in cui i tempi ora iniziano a essere un po' stretti. In assenza delle associazioni di categoria e solo con la presenza dei funzionari ministeriali dei Paesi membri, l'diha messo al centro il tema dei cambiamenti climatici e il loro impatto sulla produzione dei vini europei. Il gruppo - lo ricordiamo - è chiamato a trovare un compromesso in vista della riforma della Pac post-2027, su cui lavorerà la Commissione Ue.