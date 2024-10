Nascondeva la droga nel garage: pusher scovato grazie al fiuto del cane poliziotto Maui (Di giovedì 24 ottobre 2024) La polizia ha denunciato un pregiudicato catanese di 48 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo spacciatore è stato scovato dagli agenti in motocicletta della squadra volanti impegnati, insieme alla squadra cinofili, in un servizio di controllo nella zona di via Fossa Cataniatoday.it - Nascondeva la droga nel garage: pusher scovato grazie al fiuto del cane poliziotto Maui Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La polizia ha denunciato un pregiudicato catanese di 48 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo spacciatore è statodagli agenti in motocicletta della squadra volanti impegnati, insieme alla squadra cinofili, in un servizio di controllo nella zona di via Fossa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laboratorio scovato a Giugliano, sequestrati droga e 4mila euro in contanti - Laboratorio nascosto a Giugliano, sequestrati droga e 4mila euro in contanti. L’appartamento in via Masseriola è ... (internapoli.it)

Entra di notte nel supermercato per rubare e si nasconde nel bidone dell'immondizia per scampare all'arresto - Il 20enne alla fine è finito comunque in manette per essere stato colto nella flagranza del reato di furto aggravato e danneggiamento. Insieme a lui ci sarebbe stato anche un altro complice, che è riu ... (veronasera.it)

Corriere della droga a 72 anni: "brucia" il semaforo rosso, trovato con un chilo di hashish nell'auto - A tradirlo il forte odore di stupefacente. La manovra azzardata ha insospettito i poliziotti che lo hanno fermato a Ostia ... (romatoday.it)