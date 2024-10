Napoli, perché Neres è l'alternativa a Kvaratskhelia e non a Politano? La spiegazione di Conte (Di giovedì 24 ottobre 2024) L`impatto di David Neres sul calcio italiano fino ad oggi è stato notevole, ma il brasiliano arrivato dal Benfica non è ancora sceso in campo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) L`impatto di Davidsul calcio italiano fino ad oggi è stato notevole, ma il brasiliano arrivato dal Benfica non è ancora sceso in campo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli pronto per la sfida contro il Lecce : Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia - . it. Sabato il Napoli affronterà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrebbe optare per David Neres titolare al posto di Khvicha Kvaratskhelia. a dimostrato un buon contributo nella vittoria contro l’Empoli, pur senza segnare o fornire. (Dailynews24.it)

Napoli-Lecce - Conte cambia tutto : Tridente con Ngonge e Neres - L’attesa è alta: doppietta per Ngonge e gol più assist per Neres contro i rosanero. Ngonge e Neres, dopo aver brillato contro il Palermo in Coppa Italia, sono pronti per la chance dal primo minuto in campionato. Alex Meret potrebbe rientrare in porta dopo l’infortunio, mentre a centrocampo Conte dovrebbe confermare il trio composto da Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, con quest’ultimo che potrebbe adattarsi al 4-3-3 già visto contro l’Empoli. (Napolipiu.com)

Calcio Napoli - Neres : “Dopo Lecce gare toste - ma vogliamo mantenere il primo posto” - Ma ora testa solo al Lecce sabato”. “Siamo pronti a mantenere il primato, siamo un gruppo consapevole della sequenza di gare toste che ci attende. […]. L’esterno brasiliano potrebbe scendere in campo da titolare nella sfida che attende il Calcio Napoli contro il Lecce, l’ultima sulla carta meno complicata, prima di una serie di big match. (2anews.it)