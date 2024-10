Napoli, 15enne ucciso: esplosi almeno 12 colpi di pistola. C’è anche 14enne accoltellato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbero stati almeno 12 i colpi di pistola esplosi questa notte nel corso della sparatoria che è costata la vita a Emanuele Tufano, il 15enne del Rione Sanità morto in corso Umberto. Feriti anche due giovanissimi di 14 e 17 anni. Napoli, 15enne ucciso: esplosi almeno 12 colpi di pistola. C’è anche 14enne accoltellato Secondo L'articolo Napoli, 15enne ucciso: esplosi almeno 12 colpi di pistola. C’è anche 14enne accoltellato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, 15enne ucciso: esplosi almeno 12 colpi di pistola. C’è anche 14enne accoltellato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarebbero stati12 idiquesta notte nel corso della sparatoria che è costata la vita a Emanuele Tufano, ildel Rione Sanità morto in corso Umberto. Feritidue giovanissimi di 14 e 17 anni.12di. C’èSecondo L'articolo12di. C’èTeleclubitalia.

