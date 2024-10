Morto in moto a 22 anni: raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese funebri (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Emmanuel, un nostro carissimo amico è stato strappato via alla vita a soli 22 anni, ha lasciato un enorme vuoto nelle nostre vite e in tutte quelle di chi lo conosceva. Ma ancor di più ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua famiglia e in special modo per sua madre. In questo momento già Bresciatoday.it - Morto in moto a 22 anni: raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese funebri Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Emmanuel, un nostro carissimo amico è stato strappato via alla vita a soli 22, ha lasciato un enorme vuoto nelle nostre vite e in tutte quelle di chi lo conosceva. Ma ancor di più ha lasciato un vuoto incolmabile per la suae in special modo per sua madre. In questo momento già

Davide muore a 22 anni dopo lo schianto : 15 giorni di agonia - il dolore della famiglia - . Davide era figlio unico e viveva con i genitori a Cessalto, una comunità profondamente colpita da questa tragedia. Le ferite riportate nello schianto frontale tra la sua Alfa Romeo Giulietta e un’Apollo Volkswagen, guidata da un coetaneo di Oderzo, si sono rivelate troppo gravi. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ha espresso il suo profondo cordoglio, ricordando Davide e il dolore che la sua scomparsa porta alla comunità: “Il nostro pensiero va con affetto ai genitori, e con loro siamo tutti uniti in questo momento di profondo cordoglio. (Thesocialpost.it)

