Mondiali di JiuJitsu 2024 l’Italia a Creta con oltre 260 atleti | la competizione fino al 4 novembre

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Hanno preso il via a, in Grecia, idi JuJitsu. Nell’arena sportiva di Heraklon,260della Nazionale Italiana (selezionati a luglio presso il Palapellicone di Ostia) sfidano i migliori del pianeta. Lasi svolgeal 4. Elevata la partecipazione con tutte le classi d’età. Sono presenti2500. Le specialità in gara sono quelle del Fighting System, Ne-Waza, Duo System, Duo Show e Contact Jitsu. Come riporta fijlkam.it ‘Questo evento segna una tappa storica per la federazione, che si prepara a dimostrare il valore del jujitsu italiano nelle grandi competizioni internazionali. Le categorie di partecipazione includono: 45Adult, 8 Master, 1 Para JuJitsu, 7 Contact Jitsu, 47 U16, 53 U18, 37 U21 e 73 U14. Per la classe U14 è prevista la World Cup e non il Campionato del Mondo’. Il programma – Fonte fijlkam.