Minacciata l’antica pieve | sommersa dall’acqua dopo l’alluvione ora rischia di affondare

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Argenta (Ferrara), 24 ottobre 2024 – L’insegna ’Agrilocanda Val Campotto’ sembra abbassarsi lentamente, come fosse inghiottita dal mare magnum di acqua mista a fango. Sputata dai due squarci creati dall’Idice in quello che era il suo originario letto. “Qui – dice sconsolato Sebastiano, uno dei quattro soci di una chicca di agriturismo nel cuore del Delta ferrarese – è praticamente tutto da buttare”. Oggetti, sacrifici, un pezzo di cuore. Siamo alle porte con la Romagna, dove oltre mille ettari di terreni agricoli e sudore, da sabato non ci sono più. ’Mangiati’. “Il 4 agosto 2023 – racconta Enrico Lateniesi – avevo aperto il bar. Ottantamila euro. Ora non ho più niente”. L’aveva chiamato ’Più o meno’, un grazioso locale incastonato nel bellissimo parco delladi San Giorgio, subitoil ponte sul Reno ad Argenta, direzione Campotto-Ravenna.