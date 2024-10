Dailymilan.it - Milan, scatta il piano per non perdere Francesco Camarda

(Di giovedì 24 ottobre 2024), la dirigenza del club rossonero studia già ilper non: ecco l’idea del tecnico Paulo Fonseca Prima il debutto in Champions League per entrare nella storia del calcio europeo, diventando il più giovane italiano di sempre a esordire nella competizione, poi un grandissimo goal cancellato solamente dal Var per fuorigioco: nella serata di martedì 22 ottobre Francesco Camarda si è preso il. A soli 16 anni e con una manciata di presenze con la prima squadra, l’attaccante classe 2008 vale già 10 milioni di euro. Il suo valore ovviamente è destinato a crescere. Dopo la grande nottata di Champions, Camarda è tornato a vivere la sua vita quotidiana, fatta di scuola e amici (come deve essere per un ragazzo della sua età). Non è ancora un uomo e va lasciato crescere in pace, ma il suo sviluppo sta andando nella direzione giusta.