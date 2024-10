Migranti, Mattarella emana decreto sui Paesi sicuri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale” e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. (ITALPRESS) Imolaoggi.it - Migranti, Mattarella emana decreto sui Paesi sicuri Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergiohato il-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale” e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. (ITALPRESS)

