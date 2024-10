Lettera43.it - Migranti in Albania, la giudice Silvia Albano ha presentato una denuncia per le minacce ricevute

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La presidente di Magistratura democratica, nonché uno dei sei giudici del tribunale di Roma che si è pronunciato sul trattenimento diin, haunapresso la procura capitolina per aver ricevutodi morte. A renderlo noto è proprio Md, che ha scritto in una nota come «la campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistrati romani e in particolare controha contribuito a costruire un clima di contrapposizione, di odio, trasceso infine in gravialla sua incolumità e alla sua vita. A causa di questa,haoggi un’articolataalla Procura della Repubblica di Roma».