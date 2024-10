Marcia su Roma: avanti col silenzio, niente saluti romani (Di giovedì 24 ottobre 2024) Forlì, 24 ottobre 2024 – Domenica si svolgerà a Predappio la commemorazione della Marcia su Roma a 102 anni di distanza: a organizzarla è Angela Di Marcello, responsabile della sorveglianza della cripta della famiglia Mussolini, insieme alle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. Il programma della giornata prevede alle 10.30 il corteo da piazza Sant’Antonio al piazzale del cimitero di San Cassiano, dove intorno alle 11 saranno recitate le preghiere di rito e dove Orsola Mussolini terrà un breve discorso. “A seguire – recita il programma – un minuto di silenzio, poi il corteo raggiungerà la cripta Mussolini”. Sabato alle 18, presso il ‘Tempio’ di Tontola, Angela Di Marcello ricorderà Donna Rachele. Prevista anche una conferenza di padre Giulio Tam su ‘Chiesa e capitalismo’. Ilrestodelcarlino.it - Marcia su Roma: avanti col silenzio, niente saluti romani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Forlì, 24 ottobre 2024 – Domenica si svolgerà a Predappio la commemorazione dellasua 102 anni di distanza: a organizzarla è Angela Di Marcello, responsabile della sorveglianza della cripta della famiglia Mussolini, insieme alle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. Il programma della giornata prevede alle 10.30 il corteo da piazza Sant’Antonio al piazzale del cimitero di San Cassiano, dove intorno alle 11 saranno recitate le preghiere di rito e dove Orsola Mussolini terrà un breve discorso. “A seguire – recita il programma – un minuto di, poi il corteo raggiungerà la cripta Mussolini”. Sabato alle 18, presso il ‘Tempio’ di Tontola, Angela Di Marcello ricorderà Donna Rachele. Prevista anche una conferenza di padre Giulio Tam su ‘Chiesa e capitalismo’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Retromarcia Trump - 'quest'anno voterò in anticipo' - Parlando su Fox, il tycoon ha affermato di avere ancora sentimenti contrastanti sul voto anticipato ma, ha ammonito, "la cosa principale è che dovete uscire e dovete votare, anch'io voterò in anticipo". Sono 21 milioni e mezzo gli americani che hanno già votato per le presidenziali Usa di persona o per posta. (Quotidiano.net)

Marcia su Roma: avanti col silenzio, niente saluti romani - Nonostante le recenti sentenze, domenica a Predappio gli organizzatori non prevedono il ‘presente’ con le braccia tese ... (ilrestodelcarlino.it)

Accadde oggi: 24 ottobre, almanacco del giorno - 1918 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Vittorio Veneto 1922 – A Napoli si tenne il raduno di camicie nere che doveva servire da “prova generale” per la futura Marcia su Roma. 1929 – ... (globalist.it)

Roma, confusione e caos dominanti | Ora è Ivan Juric a rischiare il posto - Manca ancora il nuovo CEO della Roma. E La sconfitta interna con l’Inter non sarebbe affatto piaciuta ai Friedkin. Ora è Juric a rischiare. (calcioinpillole.com)