Maltempo in Italia: allerta arancione e scuole chiuse (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, 24 ottobre, l'Italia si trova sotto l'influsso di una nuova ondata di Maltempo, con il Nord e il Centro particolarmente colpiti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per le regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre altre zone sono in allerta gialla. Piogge intense, temporali e forti raffiche di vento sono previsti soprattutto in Toscana, Umbria e Lazio, mentre il Sud rimane prevalentemente soleggiato. A causa delle condizioni meteo avverse, diverse scuole in Toscana e altre zone sono state chiuse. La situazione dovrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, con una nuova perturbazione attesa per domani, venerdì 25 ottobre. Secondo le previsioni, il Maltempo continuerà a colpire duramente diverse regioni del Nord e del Centro Italia.

