Lutto nel mondo del calcio | morto a 35 anni il marocchino Abdelaziz Barrada

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildelpiange la morte di, ex calciatorescomparso all’età di 35. Secondo i media francesi, la causa del decesso sarebbe stato un infarto. Nella sua carriera,ha militato in Spagna – tra le fila del Getafe -, in Francia – ha vestito le maglie di Psg e Marsiglia -, e poi negli Emirati Arabi Uniti, Turchia e Qatar. L’uomo vantava anche 28 presenze con la Nazionale del Marocco, con cui ha messo a referto quattro gol.neldela 35ilSportFace.