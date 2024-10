L’uomo dietro il campione. Sinner si racconta in “Jannik – Oltre il tennis”, su Sky dal 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta delL’uomo Oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vista da uno Jannik fuori dal campo. Arriva il 25 ottobre il nuovo episodio della serie di interviste al numero uno del ranking mondiale Sbircialanotizia.it - L’uomo dietro il campione. Sinner si racconta in “Jannik – Oltre il tennis”, su Sky dal 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta delche delta, anche da un’inconsueta prospettiva vista da unofuori dal campo. Arriva il 25il nuovo episodio della serie di interviste al numero uno del ranking mondiale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis, dalle Atp Finals alla Davis: ecco il "Gran Finale" su Sky Sport - "È partito tutto come un hobby, ora è il mio lavoro, ma quando vado in campo è ancora un hobby perché mi sento come ... (iltempo.it)

L'uomo dietro il campione. Sinner si racconta in "Jannik - Oltre il tennis", su Sky dal 25 ottobre - Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta dell’uomo oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vis ... (adnkronos.com)

Umiltà, gratitudine e maturità: Sinner si racconta nel documentario "Oltre il tennis" - “Il tennis per me resta un hobby”: Jannik Sinner è tutto in questa frase, il riassunto perfetto della terza puntata di “Jannik, oltre il tennis”, il documentario-intervista che verrà trasmesso su Sky ... (ilgiornale.it)

“Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3” e il finale di stagione su Sky - In concomitanza con questi eventi, Sky Sport propone una nuova produzione originale dal titolo "Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3". A partire dal 25 ottobre, su Sky Sport Uno, il numero uno del ... (sorrisi.com)

Tennis: su Sky in arrivo il Gran Finale della stagione, 10 tornei in 60 giorni - Dopo 10 mesi di match sta per partire il Gran Finale della stagione tennistica su Sky Sport. In arrivo oltre 600 ore di appuntamenti live da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su Now, con ben.. (leggo.it)