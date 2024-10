LIVE Darderi-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve l’impresa nel pomeriggio (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 18.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del 500 di Vienna tra Luciano Darderi e Jack Draper. L’italo argentino in cerca di un’impresa sul veloce indoor di Vienna, lui che ha sconfitto all’esordio Dominic Thiem, ponendo la parola fine alla carriera del campione degli US Open 2021. In quel match, condizionato anche dall’emotività del contesto, Darderi ha comunque dimostrato di avere un tennis adattabile al cemento indoor. Intanto, con i 50 punti conquistati martedì sera, si è assicurato di chiudere l’anno nei primi 50 giocatori del mondo, lui che partiva quest’anno da prima della 100esima posizione mondiale. Il rivale è d’eccezione, Jack Draper è salito alla ribalta quest’anno, mantenendo tutto il bene che si diceva di lui. Oasport.it - LIVE Darderi-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro sfavorito, serve l’impresa nel pomeriggio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 18.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del 500 ditra Lucianoe Jack. L’italo argentino in cerca di un’impresa sul veloce indoor di, lui che ha sconfitto all’esordio Dominic Thiem, ponendo la parola fine alla carriera del campione degli US Open 2021. In quel match, condizionato anche dall’emotività del contesto,ha comunque dimostrato di avere un tennis adattabile al cemento indoor. Intanto, con i 50 punti conquistati martedì sera, si è assicurato di chiudere l’anno nei primi 50 giocatori del mondo, lui che partiva quest’anno da prima della 100esima posizione mondiale. Il rivale è d’eccezione, Jackè salito alla ribalta quest’anno, mantenendo tutto il bene che si diceva di lui.

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : serve un'impresa per un nuovo salto di qualità - Nel match d'esordio ha sconfitto in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. 30 dopo Darderi-Draper e Dimitrov-Machac, ed inizierà in ogni caso non prima delle 18. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-DRAPER DALLE 13. Dal canto suo De Minaur, venticinquenne di Sydney, arriva in quel di Vienna alla ricerca del suo miglior tennis dopo aver smaltito l'infortunio post US Open.

