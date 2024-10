L’equivoco digitale dei genitori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso delle mie attività di cyber-volontariato nelle scuole mi sono reso conto che un commento si ripete costantemente: “con la tecnologia i miei figli sono più bravi di me”. Personalmente trovo incredibile come milioni di genitori possano mentire a se stessi con tanta straordinaria pervicacia e soprattutto anche di fronte all’evidenza dei fatti. In queste poche righe conto di dimostrare quanto sia falsa l’idea di cui sopra. Partiamo dal dato anagrafico. L’Istat ci dice che l’età media a cui sia ha un figlio oscilla tra i 32 e i 36 anni. Facciamo due conti. I genitori di un adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni, oggi, potrà avere un minimo di 44 e un massimo di 52 anni. Immaginando che il nostro adolescente sia nato tra il 2008 e il 2012, significa che i relativi madri e padri maneggiavano internet e dispositivo tecnologici da quasi un decennio o più. Panorama.it - L’equivoco digitale dei genitori Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso delle mie attività di cyber-volontariato nelle scuole mi sono reso conto che un commento si ripete costantemente: “con la tecnologia i miei figli sono più bravi di me”. Personalmente trovo incredibile come milioni dipossano mentire a se stessi con tanta straordinaria pervicacia e soprattutto anche di fronte all’evidenza dei fatti. In queste poche righe conto di dimostrare quanto sia falsa l’idea di cui sopra. Partiamo dal dato anagrafico. L’Istat ci dice che l’età media a cui sia ha un figlio oscilla tra i 32 e i 36 anni. Facciamo due conti. Idi un adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni, oggi, potrà avere un minimo di 44 e un massimo di 52 anni. Immaginando che il nostro adolescente sia nato tra il 2008 e il 2012, significa che i relativi madri e padri maneggiavano internet e dispositivo tecnologici da quasi un decennio o più.

