Lepore manda gratis gli autospurghi: "Poi lo Stato però copra le spese" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Questo è l’episodio che ci vede con più persone impegnate per gestire un’emergenza, dopo la strage della stazione" del 1980. L’indice di gravità della portata dell’evento alluvione di sabato scorso è racchiuso nelle parole del sindaco Matteo Lepore, che nel Centro Operativo Comunale (Coc) allestito nella sede della Polizia Locale tende la mano a chi ora è senza casa e ha perduto anche garage e cantine. E per questo il Comune manderà gli autospurghi nelle case private travolte dall’ira del dissesto. "Dobbiamo evitare che il fango si secchi nelle abitazioni private e che le pulizie delle abitazioni rimangano sulle spalle dei cittadini – motiva Lepore –. Con la collaborazione di Hera e di altre imprese private, il Comune si farà carico di quello che serve. Li mandaremo nelle case a partire da quelle maggiormente colpite". Ilrestodelcarlino.it - Lepore manda gratis gli autospurghi: "Poi lo Stato però copra le spese" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Questo è l’episodio che ci vede con più persone impegnate per gestire un’emergenza, dopo la strage della stazione" del 1980. L’indice di gravità della portata dell’evento alluvione di sabato scorso è racchiuso nelle parole del sindaco Matteo, che nel Centro Operativo Comunale (Coc) allestito nella sede della Polizia Locale tende la mano a chi ora è senza casa e ha perduto anche garage e cantine. E per questo il Comune manderà glinelle case private travolte dall’ira del dissesto. "Dobbiamo evitare che il fango si secchi nelle abitazioni private e che le pulizie delle abitazioni rimangano sulle spalle dei cittadini – motiva–. Con la collaborazione di Hera e di altre imprese private, il Comune si farà carico di quello che serve. Liremo nelle case a partire da quelle maggiormente colpite".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza - Lepore : "Tagliate le risorse e mandate i vostri militanti a fare le ronde" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Quando si parla di sicurezza, si passa anche dal tema della cittadinanza "come se il problema della sicurezza fosse direttamente collegato con gli stranieri", ha osservato Francesco Magnani, conduttore de "L'aria che tira" su La7 e che oggi. (Bolognatoday.it)

Il sindaco di Bologna Lepore: “Ora controlli sulle case. Sono pronto a tutto” - Al via il gruppo di lavoro per una nuova mappa del rischio. “Faremo muri, invasi e se necessario devieremo i corsi d’acqua” Lo spettro delocalizzazioni: “Un pool per l’agibilità degli immobili” ... (msn.com)

Bologna, 600 richieste di aiuto per case allagate e un morto - Si è cementificato troppo a dispetto delle esigenze dei corsi d’acqua e della fragilità del territorio padano, costretto tra pianure bonificate e colline franose ... (ilsole24ore.com)

Alluvione a Bologna, Simone Farinelli morto a vent’anni travolto dalla piena - Tragedia a Pianoro, il ragazzo era in auto con il fratello e non è riuscito a mettersi in salvo. San Mamolo devastata, enormi danni nella zona Ravone di via Andrea Costa. Lunedì telecamere spente e an ... (ilrestodelcarlino.it)