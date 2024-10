Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 24 ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242024: Ariete Quando il Sole transita in Scorpione significa che si trova nella vostra ottava casa zodiacale, cioè, nella parte nascosta del vostro cielo ma forse la più importante: influenza la vostra capacità di trasformazione. Intanto oggi Luna ultimo quarto in Leone è molto indicata per iniziare cambiamenti in casa, nel lavoro, in affari. Venere in Sagittario canta di un amore lontano, lontano nel tempo Tenete presente la pressione di Marte. Toro È iniziato un disturbo per i legami coniugali esistenti, Sole e Luna, che non tocca però i fidanzati e gli innamorati dell'ultima ora.