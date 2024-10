L'Atletico Madrid ha presentato un reclamo alla Uefa per l'errore di un arbitro italiano (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - A Madrid, sponda Atletico, non riescono a capacitarsi dell'enorme errore compiuto dall'arbitro italiano, Marco Guida, nella sfida persa 3-1 contro il Lille, nella terza giornata di Champions League. Il fattaccio è accaduto al minuto 74 quando il fischietto nostrano ha concesso un rigore alla squadra francese che, anche riguardando le immagini, appare totalmente inventato. Anche il Var, che avrebbe potuto aiutare a cambiare la decisione errata, non è intervenuto. L'indignazione della squadra guidata da Simeone non si è affievolita durante la notte, semmai il contrario. Così, nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, la società spagnola ha deciso di protestare, in maniera formale, appellandosi direttamente alla Uefa. Agi.it - L'Atletico Madrid ha presentato un reclamo alla Uefa per l'errore di un arbitro italiano Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - A, sponda, non riescono a capacitarsi dell'enormecompiuto dall', Marco Guida, nella sfida persa 3-1 contro il Lille, nella terza giornata di Champions League. Il fattaccio è accaduto al minuto 74 quando il fischietto nostrano ha concesso un rigoresquadra francese che, anche riguardando le immagini, appare totalmente inventato. Anche il Var, che avrebbe potuto aiutare a cambiare la decisione errata, non è intervenuto. L'indignazione della squadra guidata da Simeone non si è affievolita durante la notte, semmai il contrario. Così, nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, la società spagnola ha deciso di protestare, in maniera formale, appellandosi direttamente

