Lanazione.it - La T Gema, distrazione muscolare per Chiarini. Stop lungo: derby con la Fabo a rischio forfait?

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si può dire che sul fronte infortuni l’inizio di questa stagione per La T TecnicaMontecatini sia stato paragonabile a quello del 2023-2024, infarcito di defezioni e guai muscolari (Mastrangelo prima, seguito da Angelucci, poi a turno Mazzantini, Savoldelli, Passoni e altri): questa sarebbe già di per sè una notizia, considerando che si gioca a ritmi forsennati, con le prime sei partite di regular season compresse in poco più di venti giorni. La prima problematica fisica in casa dei leoni termali ha fatto capolino soltanto dopo la sesta giornata, ma è tutt’altro che irrilevante: a farsi male è stato infatti il vero e proprio colpo del mercato estivo rossoblù, quel Mateoche a metà primo quarto del match di domenica scorsa contro Latina ha sentito tirare il polpaccio sinistro dopo una penetrazione al ferro.