La Prosecco Cycling: numeri record per l’evento di ciclismo che promuove il territorio veneto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Prosecco Cycling ha chiuso con successo la sua ventunesima edizione, riscuotendo un ampio consenso tra gli appassionati di ciclismo e un notevole riscontro turistico. Con un incremento significativo di partecipanti, di provenienza italiana e straniera, l’evento di Valdobbiadene si conferma come uno dei più importanti del settore cicloamatoriale. Le cifre parlano chiaro: un aumento di iscritti, un mix variegato di nazioni rappresentate e un indotto economico sempre più rilevante per l’area. Un evento in crescita costante La Prosecco Cycling, evento che dal 2004 si è affermato nel panorama del cicloturismo, ha registrato quest’anno 2.700 iscritti, di cui 700 provenienti da 26 nazioni diverse. Gaeta.it - La Prosecco Cycling: numeri record per l’evento di ciclismo che promuove il territorio veneto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha chiuso con successo la sua ventunesima edizione, riscuotendo un ampio consenso tra gli appassionati die un notevole riscontro turistico. Con un incremento significativo di partecipanti, di provenienza italiana e straniera,di Valdobbiadene si conferma come uno dei più importanti del settore cicloamatoriale. Le cifre parlano chiaro: un aumento di iscritti, un mix variegato di nazioni rappresentate e un indotto economico sempre più rilevante per l’area. Un evento in crescita costante La, evento che dal 2004 si è affermato nel panorama del cicloturismo, ha registrato quest’anno 2.700 iscritti, di cui 700 provenienti da 26 nazioni diverse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The joys (and safety benefits!) of gravel riding in Italy - Booming in popularity at home and abroad, gravel riding means cycling on unpaved roads that typically have far less automotive traffic. (bostonglobe.com)

Ciclismo. Samuele Uguccioni fa felice l’Alma Juventus: arriva la convocazione in Nazionale - La stagione degli Allievi della Scd Alma Juventus si conclude con la convocazione di Samuele Uguccioni in nazionale per un test a Montichiari. Prestazioni intense al campionato italiano cronometro e a ... (msn.com)

Provincia della bicicletta, la certificazione Uci adesso diventa operativa: il logo "bike region" approda su abbigliamento e documenti ufficiali - TREVISO - L'organo internazionale del ciclismo Uci ha assegnato alla provincia di Treviso la certificazione che la rende territorio speciale per la bicicletta. E adesso si iniziano a vedere ... (ilgazzettino.it)