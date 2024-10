Gaeta.it - La Lazio in trasferta in Olanda: sfida europea contro il Twente

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un importante appuntamento per la UEFA Europa League, lasi prepara a scendere in campo oggi, giovedì 24 ottobre,il, in quella che sarà la terza giornata del girone. La squadra biancoceleste, reduce da un buon avvio di competizione, cercherà di mantenere la vetta della classifica, mentre gli olandesi, con ambizioni di riscatto, cercano la prima vittoria. Questo match rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, affinché possano solidificare la loro posizione nel torneo. La situazione dellanel girone di Europa League Attualmente, laoccupa la prima posizione del girone, avendo collezionato sei punti dalle due gare precedenti. I biancocelesti hanno esordito con una vittoria inla Dinamo Kiev, seguita da un successivo trionfo tra le mura amicheil Nizza.