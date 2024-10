It.newsner.com - Johnny torna da scuola e dice di aver preso insufficiente

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sappiamo tutti che la matematica a volte può sembrare una lingua diversa, soprattutto per i bambini che cercano di orientarsi tra numeri ed equazioni. È come essere catapultati in un mondo in cui tutto sembra uguale, ma in qualche modo i conti nonno. Ma nel caso del nostro piccolo eroe, sembra che non sia solo alle prese con le moltiplicazioni; sta scoprendo il lato umoristico della lezione di matematica Ecco qui la storia: Un bambinoa casa daa suo padre, “Oggi hoin matematica”. Il padre risponde: “Che cosa è successo?”. Il bambino risponde: “Beh, la maestra mi ha chiesto: ‘Quanto fa 3 per 2’, e io ho risposto 6”. Il padre risponde: “Beh, è corretto”. Il ragazzo: “Lo so. Poi mi ha chiesto: ‘Quanto fa 2 per 3’”. Il padre risponde: “Che cavolo di differenza c’è?”.