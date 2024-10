Imprese, Mutti (Centromarca): “Aziende che non rispettano la legalità sono scorrette e sleali” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Le Aziende che non rispettano la legalità svolgono una competizione scorretta, che non si basa sulla capacità del saper fare, ma si basa viceversa sul non rispetto delle norme e delle leggi e quindi una competizione sleale”. Queste le dichiarazioni di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, a margine dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca Sbircialanotizia.it - Imprese, Mutti (Centromarca): “Aziende che non rispettano la legalità sono scorrette e sleali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Leche nonlasvolgono una competizione scorretta, che non si basa sulla capacità del saper fare, ma si basa viceversa sul non rispetto delle norme e delle leggi e quindi una competizione sleale”. Queste le dichiarazioni di Francesco, presidente di, a margine dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella, apprezzo impegno imprese con 'Carta di Lorenzo' - "La sottoscrizione della "Carta di Lorenzo", in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria, sottolinea l'impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti del ... (ansa.it)

Imprese, Mutti (Centromarca): “Aziende che non rispettano la legalità sono scorrette e sleali” - (Adnkronos) - “Le aziende che non rispettano la legalità svolgono una competizione scorretta, che non si basa sulla capacità del saper fare, ma si basa viceversa sul non rispetto delle norme e delle ... (msn.com)

Aziende e influencer, in sondaggio italiani i più etici Europa - La condotta etica e la trasparenza dei content creator sono i requisiti principali nella scelta delle collaborazioni per il 59% delle aziende italiane e il 77% chiede agli influencer di firmare carte ... (ansa.it)