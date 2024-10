Il presidente di Anusca: "Convegno ad Abano. Ecco la nuova location" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà Abano Terme ad ospitare il 43° Convegno Nazionale Anusca dal 2 al 6 dicembre. L’Associazione Nazionale Ufficiali Civile ed Anagrafe nata e con sede a Castel San Pietro è riuscita nella titanica impresa di confermare l’appuntamento nella località padovana, superando l’indisponibilità dell’Alexander Hotel. L’albergo che ha ospitato la maggior parte delle edizioni del Convegno di Anusca negli ultimi tre lustri era stato oggetto di uno spaventoso incendio due settimane fa, con tanto di evacuazione di 273 ospiti, 44 dei quali finiti al Pronto Soccorso. Nonostante l’annunciata volontà della direzione dell’albergo di riaprire "il prima possibile", c’è voluto tutto l’impegno del presidente di Anusca, Paride Gullini, per riuscire a sbrogliare una matassa intricatissima. Ilrestodelcarlino.it - Il presidente di Anusca: "Convegno ad Abano. Ecco la nuova location" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) SaràTerme ad ospitare il 43°Nazionaledal 2 al 6 dicembre. L’Associazione Nazionale Ufficiali Civile ed Anagrafe nata e con sede a Castel San Pietro è riuscita nella titanica impresa di confermare l’appuntamento nella località padovana, superando l’indisponibilità dell’Alexander Hotel. L’albergo che ha ospitato la maggior parte delle edizioni deldinegli ultimi tre lustri era stato oggetto di uno spaventoso incendio due settimane fa, con tanto di evacuazione di 273 ospiti, 44 dei quali finiti al Pronto Soccorso. Nonostante l’annunciata volontà della direzione dell’albergo di riaprire "il prima possibile", c’è voluto tutto l’impegno deldi, Paride Gullini, per riuscire a sbrogliare una matassa intricatissima.

