Il pavè rotto danneggia la sua auto ma viene multato: la beffa a Milano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Percorreva la centralissima via Meravigli a Milano con la sua auto, una Bmw. Quando improvvisamente sente un forte rumore. Così l'autista, Andrea Bestetti, un trentanovenne noleggiatore con conducente, scende dal mezzo per controllare cosa fosse successo: un grosso massello di pavé si era Milanotoday.it - Il pavè rotto danneggia la sua auto ma viene multato: la beffa a Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Percorreva la centralissima via Meravigli acon la sua, una Bmw. Quando improvvisamente sente un forte rumore. Così l'autista, Andrea Bestetti, un trentanovenne noleggiatore con conducente, scende dal mezzo per controllare cosa fosse successo: un grosso massello di pavé si era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucciso mentre rubava in un bar di Milano : giovedì l'autopsia - È stata fissata per giovedì 24 ottobre l'autopsia sul corpo del 37enne Eros Di Ronza, ucciso a colpi di forbici dai gestori di un bar di viale Giovanni da Cermenate all'interno del quale stava compiendo un furto, insieme a un complice scappato e rintracciato successivamente. Per il delitto... (Milanotoday.it)

Code, cantieri e levatacce: anche spostarsi in auto è un calvario - L'articolo denuncia le calvario quotidiano dei pendolari su gomma, costretti a sacrificare tempo e qualità della vita per brevi tragitti. (msn.com)

Il pavè rotto danneggia la sua auto ma viene multato: la beffa a Milano - Percorreva la centralissima via Meravigli a Milano con la sua auto, una Bmw. Quando improvvisamente sente un forte rumore. Così l'autista, Andrea Bestetti, un trentanovenne noleggiatore con conducente ... (milanotoday.it)

Auto nel mirino a Basiglio. La sindaca non ci sta:: "Città sicura, casi isolati" - Furti di ruote e danni: dopo la denuncia di Alba Parietti la solidarietà e la replica "Negli ultimi 4 anni raddoppiato il numero di agenti e installate 120 telecamere" . (ilgiorno.it)