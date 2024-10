Il centro visite della riserva naturale viene affidato ai cacciatori. Wwf: “Vicenda tragicomica, intervenga la Regione” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono aironi, folaghe, cicogne bianche; in inverno anche le gru. È una riserva naturale protetta di quasi 2mila ettari estesa tra le province di Pistoia e Firenze. Un’oasi di biodiversità, di fatto. Eppure la gestione del centro visite della riserva naturale di Padule di Fucecchio è stato affidata ai cacciatori. Ebbene sì, il Comune di Larciano ha pensato bene di assegnare la struttura – chiusa dallo scorso gennaio – alla sezione locale di Federcaccia. Legambiente e Wwf, esprimendo la propria indignazione, parlano di “Vicenda tragicomica” e invocano l’intervento della Regione Toscana. Il bando dell’amministrazione chiedeva ai partecipanti, genericamente, di avere tra le proprie finalità statutarie la tutela e la valorizzazione ambientale. Ilfattoquotidiano.it - Il centro visite della riserva naturale viene affidato ai cacciatori. Wwf: “Vicenda tragicomica, intervenga la Regione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ci sono aironi, folaghe, cicogne bianche; in inverno anche le gru. È unaprotetta di quasi 2mila ettari estesa tra le province di Pistoia e Firenze. Un’oasi di biodiversità, di fatto. Eppure la gestione deldi Padule di Fucecchio è stato affidata ai. Ebbene sì, il Comune di Larciano ha pensato bene di assegnare la struttura – chiusa dallo scorso gennaio – alla sezione locale di Federcaccia. Legambiente e Wwf, esprimendo la propria indignazione, parlano di “” e invocano l’interventoToscana. Il bando dell’amministrazione chiedeva ai partecipanti, genericamente, di avere tra le proprie finalità statutarie la tutela e la valorizzazione ambientale.

