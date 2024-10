Highlights Cobolli-De Minaur, secondo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del match di secondo turno dell’Atp 500 di Vienna 2024 tra Flavio Cobolli e Alex De Minaur. Costretto al ritiro a causa di un problema alla spalla destra il tennista azzurro, che ha disputato un ottimo primo set ma non ha potuto portare a termine l’incontro. 7-6 3-1 il punteggio al momento della decisione di Flavio di stringere la mano all’avversario e salutare con l’amaro in bocca il torneo austriaco. Cobolli che rischia di saltare dunque il ‘1000’ di Bercy e soprattutto le Finals di Coppa Davis. TABELLONE MONTEPREMI Dal minuto 11:45 Highlights Cobolli-De Minaur, secondo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glidel match didell’Atp 500 ditra Flavioe Alex De. Costretto al ritiro a causa di un problema alla spalla destra il tennista azzurro, che ha disputato un ottimo primo set ma non ha potuto portare a termine l’incontro. 7-6 3-1 il punteggio al momento della decisione di Flavio di stringere la mano all’avversario e salutare con l’amaro in bocca il torneo austriaco.che rischia di saltare dunque il ‘1000’ di Bercy e soprattutto le Finals di Coppa Davis. TABELLONE MONTEPREMI Dal minuto 11:45-DeAtp) SportFace.

