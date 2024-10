Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mezz'ora di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancora non la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro Ilmattino.it - Giuli sotto tutela dopo il caso Spano, i colonnelli della premier irritati dalle sue scelte. Lui: «Così me ne vado». Cosa succede ora? Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mezz'di colloquio a palazzo Chigi. Ufficialmente per la Manovra, informalmente perché le porte girevoli del Collegio Romano ancnon la smettono di ruotare. Ad accogliere il ministro

Alessandro Giuli - una vita a destra : «Mio nonno ha fatto la marcia su Roma. Saviano? Vivere sotto scorta non dà il diritto di dire qualsiasi cosa» - . La metà del catalogo Adelphi è occupata da eccelsi intellettuali e studiosi che arrivano da destra». «Perché sono diventato di destra? È stato naturale. E infine, due parole su Crozza, che da qualche tempo ha iniziato a indossare anche i panni del nuovo ministro della Cultura nei suoi ormai celebri sketch sul Nove: «L’imitazione è ben fatta, sembra più giovane di me, ci guadagno qualche anno», scherza Giuli. (Open.online)

