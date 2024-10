Anteprima24.it - Giornata mondiale dell’Onu: esposta la bandiera a Palazzo Mosti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi, 24 ottobre, si celebra ladelle Nazioni Unite, una ricorrenza istituita per ricordare l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite nel 1945. Da allora, l’organizzazione è diventata il simbolo di cooperazione internazionale e il baluardo per la promozione della pace, della giustizia e dei diritti umani in tutto il mondo. Per questa ragione, è statala. L'articololaproviene da Anteprima24.it.