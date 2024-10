Gaza, accelera il dialogo Iran-Arabia Saudita: “Ipotesi esercitazioni militari congiunte”. E Blinken vola a Riyad per fermare la guerra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Masoud Pezeshkian ha parlato al vertice dei Brics, consesso di stati alternativo alle potenze occidentali in cui siede anche l’Arabia Saudita. Nelle stesse ore Antony Blinken a Ryad ha incontrato Mohammed bin Salman. E da Teheran è trapelata la notizia di possibili “esercitazioni militari congiunte” tra l’esercito sciita e quello Saudita. Nel vorticoso lavorio diplomatico in corso in queste ore tra le cancellerie che cercano di scongiurare una guerra regionale in Medio Oriente emerge con chiarezza un lavoro di ricucitura sottotraccia avviato nel 2023 che negli ultimi mesi pare aver subito un’accelerazione: quello tra Iran e Arabia Saudita. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, accelera il dialogo Iran-Arabia Saudita: “Ipotesi esercitazioni militari congiunte”. E Blinken vola a Riyad per fermare la guerra Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Masoud Pezeshkian ha parlato al vertice dei Brics, consesso di stati alternativo alle potenze occidentali in cui siede anche l’. Nelle stesse ore Antonya Ryad ha incontrato Mohammed bin Salman. E da Teheran è trapelata la notizia di possibili “” tra l’esercito sciita e quello. Nel vorticoso lavorio diplomatico in corso in queste ore tra le cancellerie che cercano di scongiurare unaregionale in Medio Oriente emerge con chiarezza un lavoro di ricucitura sottotraccia avviato nel 2023 che negli ultimi mesi pare aver subito un’zione: quello tra

