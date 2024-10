Anteprima24.it - Furti in abitazioni, prese di mira due case a Pesco Sannita e Pago Veiano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuein abitazione sono stati denunciati presso le Stazioni dei Carabinieri nella serata di ieri. Sono avvenuti a. Ain via Delcogliano i malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno messo a soqquadro le varie stanze rubando monili in oro per un valore complessivo di circa 3000 euro. Ain via Iscalanoce i malviventi approfittando anche qui dell’assenza dei proprietari hanno rubato un anello e una collana per poi fuggire per le vie circostanti. L'articoloindidueproviene da Anteprima24.it.