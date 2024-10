Fu processato e assolto per camorra, nuovi guai per il forzista Magliocca (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Da sette anni presidente della Provincia di Caserta nonché sindaco del comune di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione e oggi sottoposto nell’ambito di tale indagine a una perquisizione a casa e negli uffici da parte dei carabinieri, ha già affrontato importanti vicissitudini giudiziarie, diventando noto per avervi incrociato anche lo scrittore Roberto Saviano. Anteprima24.it - Fu processato e assolto per camorra, nuovi guai per il forzista Magliocca Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Da sette anni presidente della Provincia di Caserta nonché sindaco del comune di Pignataro Maggiore, Giorgio, indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione e oggi sottoposto nell’ambito di tale indagine a una perquisizione a casa e negli uffici da parte dei carabinieri, ha già affrontato importanti vicissitudini giudiziarie, diventando noto per avervi incrociato anche lo scrittore Roberto Saviano.

