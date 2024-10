Frana, interdetto tratto di 5 km di mare sotto costa (Di giovedì 24 ottobre 2024) La guardia costiera ha emesso un'ordinanza nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, con cui vieta balneazione, navigazione, sosta e pesca nel tratto di mare di circa 5 km tra Zoagli e Chiavari, per una distanza di 50 metri dalla linea di costa. Di fatto una misura che riduce l'area di Genovatoday.it - Frana, interdetto tratto di 5 km di mare sotto costa Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La guardia costiera ha emesso un'ordinanza nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, con cui vieta balneazione, navigazione, sosta e pesca neldidi circa 5 km tra Zoagli e Chiavari, per una distanza di 50 metri dalla linea di. Di fatto una misura che riduce l'area di

Frana sulla collina delle Grazie, interdetto alla pesca e alle immersioni il tratto di mare tra Chiavari e Zoagli - Si tratta della zona marina sottostante la collina delle Grazie che nei mesi scorsi ha subito diversi movimenti franosi

