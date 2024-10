Thesocialpost.it - Forlì, auto si schianta in un fosso e poi contro un autobus

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un grave incidente avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16:30, ha bloccato il traffico trae Forlimpopoli, in particolare sulla via Emilia, coinvolgendo un’mobile e unbus della linea 92-Cesena. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, specialmente nelle ore di punta.Leggi anche: Treno deraglia in Norvegia: “Un morto e diversi feriti” Molti conducenti, nel tentativo di evitare il blocco, hanno deviato su via Mattei, ma ciò ha portato alla formazione di una coda di veicoli in un’ampia area compresa tra le tangenziali die Forlimpopoli, via Emilia e via Enrico Mattei. La ricostruzione Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra la rotonda di via Luciano Lama e il multisala Cineflash.