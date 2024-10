Farmaceutica, a Roma il 2° Forum Incyte sulla ricerca (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Puntare sulla ricerca come volano strategico di competitività per l'Italia e per l'Europa, assicurare l'attrazione di capitali economici e investimenti, strutturando una strategia volta a supportare chi fa ricerca, garantire la capacità di formare, trattenere e attrarre i talenti della comunità scientifica del futuro. Sono questi i temi al centro della seconda edizione L'articolo Farmaceutica, a Roma il 2° Forum Incyte sulla ricerca proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Puntarecome volano strategico di competitività per l'Italia e per l'Europa, assicurare l'attrazione di capitali economici e investimenti, strutturando una strategia volta a supportare chi fa, garantire la capacità di formare, trattenere e attrarre i talenti della comunità scientifica del futuro. Sono questi i temi al centro della seconda edizione L'articolo, ail 2°proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmaceutica, a Roma il 2° Forum Incyte sulla ricerca - Puntare sulla ricerca come volano strategico di competitività per l’Italia e per l’Europa, assicurare l’attrazione di capitali economici e investimenti, strutturando una strategia volta a supportare c ... (padovanews.it)

Life Sciences, 75% giovani italiani sottovaluta ruolo biotech - (Adnkronos) – In Italia il 74% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni sottostima il ruolo delle biotecnologie in ambito Life Sciences, e l'80% sottovaluta la quota di investimenti in ricerca ... (periodicodaily.com)

L’inchiesta sui migranti minori non accompagnati ‘Lost in Europe’ vince il Premio Caruana Galizia - Il progetto giornalistico Lost in Europe, un’inchiesta dedicata al dramma dei minori migranti, ha vinto il Premio europeo dedicato alla cronista uccisa Daphne Caruana Galizia. (ilfattoquotidiano.it)