Ettore morto dopo essere stato investito, denunciato 62enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di stato ha individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di 62 anni residente nel comune di Manduria ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamento di animali. L'uomo sarebbe stato l'autore dell'investimento di "Ettore", ormai divenuto il Cane di Quartiere del Comune di Uggiano Montefusco. Il video dell'incidente era stato diffuso sui social, destando nella cittadinanza enorme dispiacere ed una ferma condanna dell'accaduto anche da parte di associazioni dedite la protezione degli animali. Grazie al costante monitoraggio del web, i poliziotti del Commissariato di Manduria hanno consentito di risalire al SUV di colore bianco che avrebbe investito il povero animale. Il proprietario del veicolo, alcune ore dopo l'investimento, è stato rintracciato presso il suo domicilio e denunciato in stato di libertà.

