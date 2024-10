Elezioni amministrative novembre 2024 Codice di autoregolamentazione

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 62003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione” relative alle campagne per lefissate per i giorni domenica 17 e lunedì 18. Art.