È morto Ron Ely, fu il primo Tarzan della tivù: aveva 86 anni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ron Ely, attore texano noto per aver interpretatonella prima storica seriedel 1966, èall’età di 86. Lo ha annunciato sua figlia Kirsten in una nota a Fox News, raccontando alla testata che il padre è deceduto serenamente nella sua abitazione già lo scorso 29 settembre. «Il mondo ha perso uno degli uomini più grandi che abbia mai conosciuto», ha aggiunto su Instagram. «Mio padre era ciò che la gente chiamava eroe. Attore, scrittore, allenatore, mentore e leader, in lui c’era qualcosa di veramente magico. Creava una potente energia positiva ovunque andasse». In carriera, oltre al signoregiungla, interpretò Doc Savage nell’omonimo film del 1975, presentò Miss America e scrisse due libri. Si era ritirato dalla recitazione nel 2001, salvo però tornarvi unicamente nel 2014 per un’ultima apparizione.