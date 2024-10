Dopo la Juventus, c’è il Twente: Lazio in Olanda con tanto turn over (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sconfitta può dare maggiore consapevolezza? Se matura in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, a causa di un autogol, e con soli tre tiri in porta concessi, forse sì. Nel caso della Lazio – sconfitta a Torino contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato – sono i numeri complessivi a dare a Marco Baroni la sensazione di star percorrendo la strada giusta: prima del match contro i bianconeri, la formazione laziale aveva concesso solamente 69 tiri (solo la Juve aveva fatto meglio) in campionato e aveva guadagnato sette punti da situazioni di svantaggio. L’unico problema erano i gol presi in avvio, ma in quei venti minuti di Torino, prima del rosso a Romagnoli, i biancocelesti hanno fatto un’ottima figura allo Stadium. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una sconfitta può dare maggiore consapevolezza? Se matura in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, a causa di un autogol, e con soli tre tiri in porta concessi, forse sì. Nel caso della– sconfitta a Torino contro lanell’ultimoo di campionato – sono i numeri complessivi a dare a Marco Baroni la sensazione di star percorrendo la strada giusta: prima del match contro i bianconeri, la formazione laziale aveva concesso solamente 69 tiri (solo la Juve aveva fatto meglio) in campionato e aveva guadagnato sette punti da situazioni di svantaggio. L’unico problema erano i gol presi in avvio, ma in quei venti minuti di Torino, prima del rosso a Romagnoli, i biancocelesti hanno fatto un’ottima figura allo Stadium.

