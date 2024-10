Deutsche Bank non interessata a Commerzbank almeno nel breve BCE verso l' autorizzazione ad Unicredit a salire al 299%

Deutsche Bank non interessata a Commerzbank, almeno nel breve, BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29,9% (Di giovedì 24 ottobre 2024) James von Moltke, AD di Deutsche Bank, sulla fusione con CommerzBank: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato" Deutsche Bank non accelera verso una fusione rapida con CommerzBank, ma non esclude del tutto questa opzione. Questo è il messa Ilgiornaleditalia.it - Deutsche Bank non interessata a Commerzbank, almeno nel breve, BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29,9% Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) James von Moltke, AD di, sulla fusione con Commerz: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato"non accelerauna fusione rapida con Commerz, ma non esclude del tutto questa opzione. Questo è il messa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deutsche Bank non interessata a Commerzbank - almeno nel breve - BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29 - 9%

(Ilgiornaleditalia.it)

James von Moltke, AD di Deutsche Bank, sulla fusione con Commerzbank: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato" Deutsche Bank non accelera verso una fusione rapida con Commerzbank, ma non ...

L'utile di Deutsche Bank sale a 1 - 7 miliardi nel trimestre

(Quotidiano.net)

Deutsche Bank ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al risultato, si legge in una nota, ha contribuito il rilascio di una riserva di circa 440 milioni ...

Deutsche Bank non interessata a Commerzbank, almeno nel breve, BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29,9%

(informazione.it)

Deutsche Bank non accelera verso una fusione rapida con Commerzbank, ma non esclude del tutto questa opzione. Questo è il messaggio lanciato ieri dai vertici della prima banca tedesca, durante la pres ...

Capitalismo dei patrioti: dopo Tim, Kkr si prende un quarto di Eni

(informazione.it)

Dopo la rete Tim, ecco il 25% di Eni. Il fondo americano Kkr ormai controlla settori vitali del Belpaese, il tutto grazie al «governo dei patrioti». Con i quasi 3 miliardi investiti ieri per Eni, il f ...

Banco Bpm, Deutsche Bank alza il giudizio a buy. Ecco perché è un boccone ghiotto per Unicredit o Credit Agricole

(milanofinanza.it)

Deutsche Bank alza anche il target price sul titolo alla luce di margine di interesse più resiliente del previsto nel 2025, di una possibile revisione al rialzo della guidance sul Cet1 e di un probabi ...

Deutsche Bank: cfo, resteremo numero uno in Germania, M&A e' opzione

(borsaitaliana.it)

Ma il momento non e' ancora arrivato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - Deutsche Bank intende 'rimanere il numero uno in Germania' e un'eventuale acquisizione di Commerzbank da parte di ...