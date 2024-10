Del Piero prende in giro Rio Ferdinand: il ballo è virale | VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alessandro Del Piero (ex Juventus) si prende gioco di Rio Ferdinand (ex Manchester United): come e quando? Guardate questo VIDEO Alessandro Del Piero dà spettacolo in Corea. In occasione del Nexon Icons Match, un'esibizione tra ex calciatori, l'ex capitano della Juventus ha preso in giro Rio Ferdinand (ex difensore del Manchester United) e non solo. Guarda il VIDEO Pianetamilan.it - Del Piero prende in giro Rio Ferdinand: il ballo è virale | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alessandro Del(ex Juventus) sigioco di Rio(ex Manchester United): come e quando? Guardate questoAlessandro Deldà spettacolo in Corea. In occasione del Nexon Icons Match, un'esibizione tra ex calciatori, l'ex capitano della Juventus ha preso inRio(ex difensore del Manchester United) e non solo. Guarda il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Del Piero prende in giro Rio Ferdinand : il ballo è virale | VIDEO - In occasione del Nexon Icons Match, un'esibizione tra ex calciatori, l'ex capitano della Juventus ha preso in giro Rio Ferdinand (ex difensore del Manchester United) e non solo. Guarda il video . Alessandro Del Piero (ex Juventus) si prende gioco di Rio Ferdinand (ex Manchester United): come e quando? Guardate questo video Alessandro Del Piero dà spettacolo in Corea. (Pianetamilan.it)

Omaggio del Museo di Sansepolcro a uno dei suoi cittadini più illustri: Piero della Francesca - Il 12 ottobre, in occasione dell’anniversario della morte del celebre artista rinascimentale, i visitatori hanno potuto partecipare ad interessanti visite guida ... (www3.saturnonotizie.it)