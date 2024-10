Terzotemponapoli.com - Damiani: “Lukaku sicuramente tornerà in forma”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oscar, agente Fifa ed ex calciatore di Napoli e Inter, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le parole dell’intervista rilasciata all’emittente radiofonica.sul vero Thuram “Si può sempre a migliorare, ma é un giocatore forte. Io l’ho tenuto in braccio da bambino. Ha una fisicità imponente, ma non è statico, si muove. Tecnicamente gioca da prima e seconda punta, fa gol, ti fa salire la squadra. Insomma, è un giocatore completo di cui l’Inter ne ha bisogno al meglio perché è un giocatore fondamentale”.sull’incidenza di Lautaro “Lautaro, però, é sempre molto utile, ha grande tecnica, è bravo a tenere il pallone, a far salire i compagni. Davvero, con Thuramno una coppia eccezionale, in grado di fare tanti gol”. L’Inter era partita male in Champions.