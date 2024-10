Crotone-Benevento, alle 10 al via la prevendita: tutti i dettagli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è un attimo di sosta nel girone C di Serie C. In vista del turno infrasettimanale che vedrà il Benevento affrontare in trasferta il 31 ottobre allo “Scida” il Crotone, la società calabrese ha reso noto che a partire dalle 10 di oggi inizierà la vendita dei tagliandi. Per quanto riguarda il settore ospiti “le Autorità competenti hanno disposto per i residenti nella provincia di Benevento, e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione Benevento Calcio, l’acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE nel settore ospiti e l’incedibilità del titolo. La vendita di tale settore (prezzo del biglietto 10€) resterà attiva, come da normativa vigente, fino alle ore 19 del giorno precedente la gara”. Anteprima24.it - Crotone-Benevento, alle 10 al via la prevendita: tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è un attimo di sosta nel girone C di Serie C. In vista del turno infrasettimanale che vedrà ilaffrontare in trasferta il 31 ottobre allo “Scida” il, la società calabrese ha reso noto che a partire d10 di oggi inizierà la vendita dei tagliandi. Per quanto riguarda il settore ospiti “le Autorità competenti hanno disposto per i residenti nella provincia di, e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazioneCalcio, l’acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE nel settore ospiti e l’incedibilità del titolo. La vendita di tale settore (prezzo del biglietto 10€) resterà attiva, come da normativa vigente, finoore 19 del giorno precedente la gara”.

