Crollo delle vendite per Starbucks: negli Stati Uniti i clienti si lamentano per il servizio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Era stato scelto proprio per le sue capacità di risanamento aziendale, ma ora Brian Niccol, dalla scorsa estate amministratore delegato di Starbucks, deve fare i conti con un continuo calo delle vendite, cominciato già il Natale scorso. Forti battute d'arresto trimestrali nei suoi mercati più grandi – Stati Uniti e Cina – portano la catena di caffetterie a rivedere le proprie strategie. Starbucks e il calo delle vendite negli Usa Le aspettative di vendita non sono state soddisfatte, e il quarto trimestre si è rivelato insoddisfacente. «Dobbiamo cambiare nel profondo la nostra tattica, così da tornare a crescere» ha detto Niccol in una nota lo scorso martedì.

