Lanazione.it - Corsalone, è il giorno della scelta. La Regione e il piano per la variante

(Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ ilper fare chiarezza sulladel. Per mettere a confronto progetti e per capire effettivamente cosa verrà fatto dallaper migliorare il traffico sulla 71 e per bonificare l’area ex Sacci. Il Comune di ChiusiVerna ha infatti organizzato per oggi alle ore 17.30 un’assemblea pubblica nella sala riunioni del centro civico del. Dopo una breve introduzione del sindaco Giampaolo Tellini, ci saranno gli interventi dell’assessore regionale Stefano Baccelli, di Giovanni Cardinali, già ingegnere capoProvincia e di Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in. Coordinerà l’incontro Lucia De Robertis, presidenteIV commissione in Consiglio Regionale.